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Россияне назвали худшие новогодние подарки
В опросе с 10 по 14 ноября участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Как оказалось, мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщинам — новогодние статуэтки и свечи.

Россияне назвали худшие новогодние подарки. Исследование проводил онлайн-сервис по поиску работы SuperJob, его результаты опубликовало РИА Новости.

В опросе с 10 по 14 ноября участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Как оказалось, мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщинам — новогодние статуэтки и свечи.

Мужчины в три раза чаще женщин называли неудачным подарком одежду (13% против 4%). Косметику или парфюмерию считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности — 2%.

Другие варианты неудачных подарков назвали 18% респондентов. В перечне есть, например, кальян для некурящего, ласты и живая крыса.

При этом, 28% россиян никогда не получали плохих подарков:

Для 24% опрошенных худший подарок — это его отсутствие.

«Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания», — отметили аналитики.