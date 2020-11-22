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Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Эксперт посоветовала приготовить к новогоднему столу овощные закуски и небольшое количество оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. Селедку под шубой и другие «тяжелые» блюда, по ее мнению, лучше приготовить к праздничному обеду первого января.

Диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма. Об этом пишет РИА Новости.

Медик подчеркнула, что в этом году стоит уделить особое внимание своему здоровью во время празднования Нового года.

«В ночь после двенадцати часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами», — предупредила она, отметив, что сейчас врачам будет труднее оказать помощь из-за пандемии коронавируса.

Эксперт посоветовала приготовить к новогоднему столу овощные закуски и небольшое количество оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. Селедку под шубой и другие «тяжелые» блюда, по ее мнению, лучше приготовить к праздничному обеду первого января.