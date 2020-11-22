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Производитель «Спутника V» пообещал цену ниже, чем у западных вакцин
«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее разработали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций.

Производитель «Спутника V» пообещал цену ниже, чем у западных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины от коронавируса.

Pfizer объявила, что доза вакцины обойдется в 19,5 доллара, у Moderna она будет стоить 25-37. На человека необходимы две дозы этих вакцин, то есть фактически они будут стоить 39 долларов и 50-74 доллара.

«Цена „Спутник V“ будет значительно ниже», — заявил отечественный разработчик.

Напомним, «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее разработали Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций.

Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания. Первый промежуточный анализ д продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92%.