Петербуржцы поссорились в родительском чате и устроили драку со стрельбой

В драке участвовали шесть человек. Всех участников конфликта задержала полиция.

В Петербурге отцы школьников поссорились в родительском чате, после чего встретились лично и устроили массовую драку со стрельбой. Видео происшествия публикует

В драке участвовали шесть человек. Всех участников конфликта задержала полиция.

В отделе полиции они заявили, что не имеют претензий друг к другу, и были отпущены после составления протокола о мелком хулиганстве.

Напомним, недавно аналогичная ситуация произошла в Волгограде. Мужчины поссорились из-за оскорбления в родительском чате. Они подрались, один из них скончался.

После трагедии родителей призвали использовать школьные чаты только для информирования.