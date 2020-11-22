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Мэрия обратилась к рязанцам из-за непогоды
Горожан просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, водителей — соблюдать скорость и парковаться в положенных местах, чтобы не мешать спецтехнике.

В воскресенье, 22 ноября, мэрия обратилась к рязанцам из-за непогоды. Горожан просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах, водителей — соблюдать скорость и парковаться в положенных местах, чтобы не мешать спецтехнике.

По данным синоптиков, возможны небольшие осадки. Днем ожидается от -4 до +1 градуса, ночью — до -5. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«Городские службы в связи с неблагоприятными погодными условиями продолжают в круглосуточном режиме проводить обработку дорог и тротуаров противогололедной смесью во всех районах областного центра», — говорится на сайте мэрии.