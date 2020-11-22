Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности
«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов», — говорится в сообщении.
Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности, сообщили в региональном минтрансе.
«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов», — говорится в сообщении.
Также рязанцам напомнили о прогнозе погоды. Ночью ожидается небольшой снег, днем осадки, налипание мокрого снега, местами порывы ветра до 12-17 м/с, на дорогах гололедица.