Число жертв COVID-19 в Рязанской области выросло до 81

В России зарегистрировали 24 581 случай заражения (2 089 329), вылечились 18 008 пациентов (1 595 443), скончался 401 человек (36 179).

Число жертв COVID-19 в Рязанской области выросло до 81. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 113 новых случаев заражения (с начала пандемии 3 115), выздоровели 114 (всего 10 099), умер один пациент.

В России зарегистрировали 24 581 случай заражения (2 089 329), вылечились 18 008 пациентов (1 595 443), скончался 401 человек (36 179).