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ЦБ: в Рязанской области снизились цены на такси
«В частности, в октябре в Рязанской области подешевел проезд в такси, выгоднее стали поездки в купейных вагонах поездов дальнего следования. Перевозчики вынуждены снижать цены из-за уменьшения спроса в условиях распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

В октябре в Рязанской области годовая инфляция незначительно ускорилась и составила 4,5% после 4,4% месяцем ранее. Больше всего на прирост цен влияло продовольствие, а вот на рынке услуг инфляция замедлилась. Об этом сообщило региональное отделение ЦБ.

Продукты, по статистическим данным, подорожали из-за погоды: Урожай сахарной свеклы и подсолнечника оказался ниже ожидаемого. Поэтому цены на сахар и подсолнечное масло увеличились.

Отмечается, что рост продовольственной инфляции несколько компенсирует инфляция в сфере услуг, на которую повлияли тарифы на услуги связи, индексация в системе образования и на пассажирском транспорте.

«В частности, в октябре в Рязанской области подешевел проезд в такси, выгоднее стали поездки в купейных вагонах поездов дальнего следования. Перевозчики вынуждены снижать цены из-за уменьшения спроса в условиях распространения коронавируса», — говорится в сообщении.