Видео: в рязанском магазине мужчина выхвалит кошелек у пенсионерки

Инцидент произошел 20 ноября. На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине, которая оплачивала покупки, выхватил у нее кошелек и убежал.

В рязанском магазине, расположенном на Касимовском шоссе, ограбили пенсионерку. Видео опубликовали в группе « Новости Рязани » «ВКонтакте».

Инцидент произошел 20 ноября. На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине, которая оплачивала покупки, выхватил у нее кошелек и убежал.

«Может кто-то узнает его по одежде», — обратилась к рязанцам автор поста.