Видео: в рязанском магазине мужчина выхвалит кошелек у пенсионерки
Инцидент произошел 20 ноября. На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине, которая оплачивала покупки, выхватил у нее кошелек и убежал.
В рязанском магазине, расположенном на Касимовском шоссе, ограбили пенсионерку. Видео опубликовали в группе «
Инцидент произошел 20 ноября. На кадрах видно, что мужчина подошел к женщине, которая оплачивала покупки, выхватил у нее кошелек и убежал.
«Может кто-то узнает его по одежде», — обратилась к рязанцам автор поста.