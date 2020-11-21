\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-3°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 77.15 18:17
Нал. EUR 90.11 / 90.85 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
4 593
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
18 388
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
40 692
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
45 537
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области снова продлили самоизоляцию для пожилых
В Рязанской области снова продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Изменения в распоряжение губернатора №70-рг внесли в пятницу, 20 ноября. Рекомендовано также соблюдать самоизоляцию людям, имеющим хронические заболевания.

В Рязанской области снова продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Изменения в распоряжение губернатора №70-рг внесли в пятницу, 20 ноября.

Ранее самоизоляция для пожилых действовала до 23 ноября, теперь сроки ограничений продлили до 7 декабря.

Рекомендовано также соблюдать самоизоляцию людям, имеющим хронические заболевания.