В Рязани изменили путь маршрутки №91
Изменения вступят в силу с 23 ноября и будут действовать в период ограничительных мер, сообщила мэрия. Рассказываем о маршруте и остановках.
В Рязани скорректировали путь и остановки маршрутки №91. Изменения вступят в силу с 23 ноября и будут действовать в период ограничительных мер, сообщила
Так, конечной остановкой маршрута теперь будет не «ТРЦ М5 Молл», а «улица Новаторов». Микроавтобусы проследуют по улицам Новаторов и Крупской (в обратном направлении по улице Костычева), по 7-му Мервинскому проезду, улице Мервинской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.
Перечень остановок:
- в прямом направлении улица Новаторов, площадь Новаторов;
- Сельхозакадемия;
- в обратном направлении Детская поликлиника №6, Мальшинская богадельня;
- Городская больница №10;
- 7-й Мервинский проезд;
- Ростелеком;
- Автовокзал Центральный;
- ТРЦ Премьер;
- ТД Барс;
- улица Вокзальная;
- площадь Победы;
- в прямом направлении Кинотеатр Дружба;
- УРТ;
- Музучилище;
- улица Стройкова;
- улица Гагарина;
- Больница имени Семашко;
- Спортивная;
- Завод САМ;
- Приобанк;
- в прямом направлении площадь Театральная;
- Городская больница №4;
- улиа Грибоедова;
- в обратном направлении улица Есенина, дом 4;
- улица Кальная, дом 7;
- улица Кальная;
- Электросеть;
- Кальное;
- Касимовское шоссе;
- улица Большая;
- улица Большая, дом 90;
- в прямом направлении Кафе Восток;
- Микрорайон №1.