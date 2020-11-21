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В Рязани изменили путь маршрутки №91
Изменения вступят в силу с 23 ноября и будут действовать в период ограничительных мер, сообщила мэрия. Рассказываем о маршруте и остановках.

В Рязани скорректировали путь и остановки маршрутки №91. Изменения вступят в силу с 23 ноября и будут действовать в период ограничительных мер, сообщила мэрия.

Так, конечной остановкой маршрута теперь будет не «ТРЦ М5 Молл», а «улица Новаторов». Микроавтобусы проследуют по улицам Новаторов и Крупской (в обратном направлении по улице Костычева), по 7-му Мервинскому проезду, улице Мервинской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.

Перечень остановок:

  • в прямом направлении улица Новаторов, площадь Новаторов;
  • Сельхозакадемия;
  • в обратном направлении Детская поликлиника №6, Мальшинская богадельня;
  • Городская больница №10;
  • 7-й Мервинский проезд;
  • Ростелеком;
  • Автовокзал Центральный;
  • ТРЦ Премьер;
  • ТД Барс;
  • улица Вокзальная;
  • площадь Победы;
  • в прямом направлении Кинотеатр Дружба;
  • УРТ;
  • Музучилище;
  • улица Стройкова;
  • улица Гагарина;
  • Больница имени Семашко;
  • Спортивная;
  • Завод САМ;
  • Приобанк;
  • в прямом направлении площадь Театральная;
  • Городская больница №4;
  • улиа Грибоедова;
  • в обратном направлении улица Есенина, дом 4;
  • улица Кальная, дом 7;
  • улица Кальная;
  • Электросеть;
  • Кальное;
  • Касимовское шоссе;
  • улица Большая;
  • улица Большая, дом 90;
  • в прямом направлении Кафе Восток;
  • Микрорайон №1.