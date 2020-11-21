В Рязани изменили путь маршрутки №91

Изменения вступят в силу с 23 ноября и будут действовать в период ограничительных мер, сообщила мэрия. Рассказываем о маршруте и остановках.

В Рязани скорректировали путь и остановки маршрутки №91. Изменения вступят в силу с 23 ноября и будут действовать в период ограничительных мер, сообщила мэрия .

Так, конечной остановкой маршрута теперь будет не «ТРЦ М5 Молл», а «улица Новаторов». Микроавтобусы проследуют по улицам Новаторов и Крупской (в обратном направлении по улице Костычева), по 7-му Мервинскому проезду, улице Мервинской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Гагарина, Спортивной, Есенина, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.

Перечень остановок: