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В Новомичуринске открыли обновленный памятник защитникам Отечества
Мемориал в Новомичуринске обновили по программе местных инициатив. Стоимость проекта — около двух миллионов рублей.

В субботу, 21 ноября, в Новомичуринске открыли обновленный памятник защитникам Отечества, пишет ИД «Пресса».

Памятник представляет собой скульптуру солдата со склоненной головой. На постаменте — орден Отечественной войны и надпись: «Тем, кто насмерть стоял в грозной битве с фашизмом».

Мемориал в Новомичуринске обновили по программе местных инициатив. Стоимость проекта — около двух миллионов рублей.