В Новомичуринске открыли обновленный памятник защитникам Отечества
Мемориал в Новомичуринске обновили по программе местных инициатив. Стоимость проекта — около двух миллионов рублей.
В субботу, 21 ноября, в Новомичуринске открыли обновленный памятник защитникам Отечества,
Памятник представляет собой скульптуру солдата со склоненной головой. На постаменте — орден Отечественной войны и надпись: «Тем, кто насмерть стоял в грозной битве с фашизмом».
Мемориал в Новомичуринске обновили по программе местных инициатив. Стоимость проекта — около двух миллионов рублей.