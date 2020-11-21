В Москве нашли тело актрисы Людмилы Князевой
Во вторник, 17 ноября, в Москве нашли тело актрисы Людмилы Князевой. Она скончалась на 83 году жизни. Проводится проверка.
Во вторник, 17 ноября, в Москве нашли тело актрисы Людмилы Князевой. Она скончалась в своей квартире на 83 году жизни.
Как сообщил источник
По предварительным данным, смерть Князевой не носит криминального характера. Проводится проверка.
Актриса снималась с 2008 года, в ее фильмографии более 50 ролей в кино и сериалах, в основном эпизодических и второстепенных.