В Москве нашли тело актрисы Людмилы Князевой

Во вторник, 17 ноября, в Москве нашли тело актрисы Людмилы Князевой. Она скончалась на 83 году жизни. Проводится проверка.

Во вторник, 17 ноября, в Москве нашли тело актрисы Людмилы Князевой. Она скончалась в своей квартире на 83 году жизни.

Как сообщил источник ТАСС , в полицию обратилась внучка актрисы, которая долго не могла до нее дозвониться.

По предварительным данным, смерть Князевой не носит криминального характера. Проводится проверка.

Актриса снималась с 2008 года, в ее фильмографии более 50 ролей в кино и сериалах, в основном эпизодических и второстепенных.