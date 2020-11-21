В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных»
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию «вынужденно безработных» граждан. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию «вынужденно безработных» граждан.
В пояснительной записке, которую цитирует
К категории «вынужденно безработных» хотят отнести тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности. Им должны выплачивать пособие в размере не менее средней месячной зарплаты и не ниже МРОТ.
Кроме того, в этот период работодатель не должен будет выдавать зарплату сотрудникам, но расторгать трудовой договор не сможет.