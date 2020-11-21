В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных»

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию «вынужденно безработных» граждан. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию «вынужденно безработных» граждан. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке, которую цитирует РИА Новости , уточняется — из-за пандемии многие предприниматели приостановили деятельность, сотрудникам задерживают или не выдают зарплату, при этом их не признают безработными.

К категории «вынужденно безработных» хотят отнести тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности. Им должны выплачивать пособие в размере не менее средней месячной зарплаты и не ниже МРОТ.

Кроме того, в этот период работодатель не должен будет выдавать зарплату сотрудникам, но расторгать трудовой договор не сможет.