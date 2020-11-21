Тренер «Спартака» подарил подростку из Новомичуринска необходимый протез

Главный тренер ФК «Спартак» подарил подростку из Новомичуринска Никите Патрею бионический протез предплечья. Его диагноз — культя предплечья левой руки. Видеообращение Доменико Тедеско опубликовал в день 16-летия юноши.

Главный тренер ФК «Спартак» подарил подростку из Новомичуринска Никите Патрею бионический протез предплечья. Его диагноз — культя предплечья левой руки.

Видеообращение Доменико Тедеско опубликовал в день 16-летия юноши.

«Я хочу помочь подопечному Фонда „СПАРТАК — ДЕТЯМ“ Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты любишь спорт, ты не предал свою мечту, пусть она сбудется!» — сказал тренер.

Тедеско пожелал Никите скорейшего восстановления и пригласил его лично встретиться на «Открытие Арене».