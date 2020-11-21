Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 24 822 зараженных. В Рязанской области выявили еще 116 случаев коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил столичный оперштаб.

В Рязанской области выявили еще 116 случаев коронавируса. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 13 002 случаев заражения. За сутки выздоровели 185 человек (всего 9 985), умерли 2 (за время пандемии 80).

За последние сутки в России зарегистрировали 24 822 зараженных, за время пандемии заболели 2 064 748 человек. Выписали 26 021 пациента (всего 1 577 435), умерли 467 (всего 35 778).