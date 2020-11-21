Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. По данным синоптиков, 21-22 ноября на трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман.

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным синоптиков, 21-22 ноября на трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман.

В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс в Рязанской области противогололедными материалами подрядчики готовы задействовать 30 единиц дорожной техники.

«Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать ПДД и быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.