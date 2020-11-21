Рязанские калинник и леденец претендуют на победу в конкурсе «Вкусы России»

Калинник и леденец, которые готовят в Рязани по уникальным рецептам, претендуют на победу в конкурсе «Вкусы России». Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте». Голосование продлится до 2 декабря.

Калинник и леденец, которые готовят в Рязани по уникальным рецептам, претендуют на победу в конкурсе «Вкусы России». Об этом рассказал губернатор Николай Любимов на своей странице « ВКонтакте ».

«Рязанская область — гостеприимный регион, который славится не только старинной архитектурой, музеями и красивой природой, но и оригинальными блюдами», — отметил Любимов.

По его словам, леденец и калинник уже получили много голосов в конкурсе, хотя конкуренты из других регионов очень сильные.