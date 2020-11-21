Рязанка убила своего насильника и получила срок
Женщину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ. Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима.
Рязанка убила своего насильника и получила срок,
Известно, что мужчина и женщина выпивали. После между ними возникла ссора и рязанка нанесла знакомому 12 ударов клинком ножа в область спины, грудной клетки и шеи.
Мужчина скончался на месте.
В суде подсудимая свою вину признала, а также сообщила, что «совершила убийство из-за совершенных в отношении нее насильственных действий со стороны потерпевшего».
Женщину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ. Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима.