Рязанка убила своего насильника и получила срок

Женщину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ. Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима.

Рязанка убила своего насильника и получила срок, сообщил сайт Кораблинского районного суда.

Известно, что мужчина и женщина выпивали. После между ними возникла ссора и рязанка нанесла знакомому 12 ударов клинком ножа в область спины, грудной клетки и шеи.

Мужчина скончался на месте.

В суде подсудимая свою вину признала, а также сообщила, что «совершила убийство из-за совершенных в отношении нее насильственных действий со стороны потерпевшего».

Женщину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ. Ей назначили семь лет в исправительной колонии общего режима.