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Рязанец поборется с Фоменко и Трибунцевым за «Золотую маску»
Рязань попала в пять номинаций Национальной театральной Премии «Золотая маска». Свои работы представят драмтеатр и театр кукол. Фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в марте-апреле 2021 года. Конкурсная программа предполагает просмотр спектаклей членами жюри фестиваля.

Рязань попала в пять номинаций Национальной театральной Премии «Золотая маска». Свои работы представят драмтеатр и театр кукол.

Так, постановка драмтеатра «Пиноккио. Переплыть море» претендует на премию в номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма». Луиза Гуарро номинирована на «Лучшую работу режиссера», а Роман Горбачев поборется с Николаев Фоменко и Тимофеем Трибунцевым за «Золотую маску» за «Лучшую мужскую роль».

Постановка театра кукол претендует на премию в номинации «Лучший спектакль в театре кукол», Виктор Антонов поборется за награду за «Лучшую работу художника в театре кукол».

Фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в марте-апреле 2021 года. Конкурсная программа предполагает просмотр спектаклей членами жюри фестиваля.