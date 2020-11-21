Россиянин отрезал голову шестилетнему ребенку

Отчим попросил знакомого присмотреть за мальчиком и ушел по делам. Когда мужчина вернулся, он обнаружил обезглавленное тело ребенка.

Житель города Энгельс Саратовской области отрезал голову шестилетнему мальчику, пишет «Лента. ру».

Известно, что убийство произошло 20 ноября. Отчим мальчика попросил своего друга присмотреть за ребенком. Когда отчим вернулся домой, то увидел обезглавленное тело мальчика.

Сообщается, что знакомы отчима был наркоманом. Кроме того, в СМИ рассказли, что мать мальчика лиши родительских прав в отношении некоторых детей.