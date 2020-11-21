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Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании
Отмечается, что ранее власти Великобритании ранее под необоснованными предлогами ввели национальные санкции в отношении нескольких чиновников в рамках «дела Магнитского». Москва считает действия Лондона недружественными, поэтому вводит персональные санкции в отношении 25 британцев, которым теперь запрещен въезд на территорию России.

Россия запретила въезд 25 британцам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее власти Великобритании ранее под необоснованными предлогами ввели национальные санкции в отношении нескольких чиновников в рамках «дела Магнитского».

Захарова уточнила, что Россия ранее давала комментарии по всем сюжетам, связанным со смертью аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, но британская сторона предпочитает этого не замечать.

Москва считает действия Лондона недружественными, поэтому вводит персональные санкции в отношении 25 британцев, которым теперь запрещен въезд на территорию России.