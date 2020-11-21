\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-2°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 78.08 13:32
Нал. EUR 90.11 / 90.8 00:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
4 871
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
18 657
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
40 968
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
45 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
После пожара в Касимове активисты ОНФ потребовали оценить охрану ОКН в области
Отмечается, что о проблемах с сохранением ОКН в Касимове общественники заявляли еще год назад. «Дом Барковых ветшает: разбиты окна, осыпается штукатурка, течет кровля. Он не оснащен системами охраны и пожаротушения, велика вероятность его поджога и утраты», — говорили они в июле 2019 года.

После случая в Касимове, где в ночь на 20 ноября сгорел дом Барковых, активисты ОНФ потребовали оценить охрану объектов культурного наследия в области. Соответствующее обращение они направили в прокуратуру.

Отмечается, что о проблемах с сохранением ОКН в Касимове общественники заявляли еще год назад. «Дом Барковых ветшает: разбиты окна, осыпается штукатурка, течет кровля. Он не оснащен системами охраны и пожаротушения, велика вероятность его поджога и утраты», — говорили они в июле 2019 года.

В официальном ответе начальника гос инспекции по охране ОКН области Дениса Зайцева, сообщалось, что в адрес собственника дома Барковых — территориального управления Росимущества по Рязанской области — еще в 2016 году выдали предписание по устранению нарушений требований охранного законодательства. Впоследствии объект передали в аренду коммерческой организации.

В 2019 году чиновники вновь запросили информацию о выполнении установленных охранным законодательством требований.

Напомним, дом Барковых 1828 года постройки признан памятником федерального значения. В 1977 году в нем снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга».