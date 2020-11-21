После пожара в Касимове активисты ОНФ потребовали оценить охрану ОКН в области

Отмечается, что о проблемах с сохранением ОКН в Касимове общественники заявляли еще год назад. «Дом Барковых ветшает: разбиты окна, осыпается штукатурка, течет кровля. Он не оснащен системами охраны и пожаротушения, велика вероятность его поджога и утраты», — говорили они в июле 2019 года.

После случая в Касимове, где в ночь на 20 ноября сгорел дом Барковых, активисты ОНФ потребовали оценить охрану объектов культурного наследия в области. Соответствующее обращение они направили в прокуратуру.

Отмечается, что о проблемах с сохранением ОКН в Касимове общественники заявляли еще год назад. «Дом Барковых ветшает: разбиты окна, осыпается штукатурка, течет кровля. Он не оснащен системами охраны и пожаротушения, велика вероятность его поджога и утраты», — говорили они в июле 2019 года.

В официальном ответе начальника гос инспекции по охране ОКН области Дениса Зайцева, сообщалось, что в адрес собственника дома Барковых — территориального управления Росимущества по Рязанской области — еще в 2016 году выдали предписание по устранению нарушений требований охранного законодательства. Впоследствии объект передали в аренду коммерческой организации.

В 2019 году чиновники вновь запросили информацию о выполнении установленных охранным законодательством требований.

Напомним, дом Барковых 1828 года постройки признан памятником федерального значения. В 1977 году в нем снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга».