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На трех рязанских улицах два дня подряд будут отключать свет
Об этом сообщили в мэрии. Электричества не будет на время проведения работ на воздушной линии. Работы проведет МУП «РГРЭС».

На трех рязанских улицах два дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщили в мэрии.

На время проведения работ на воздушной линии 23 и 24 ноября электричества не будет с 9:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Призаводская, дома с 3 по 10, с 12 по 17, с 19 по 25, с 27 по 31, с 33 по 46, с 48 по 67;
  • улица Школьная, дома 87, 89, 89а, 90;
  • улица Садовая, дом 20.

Работы проведет МУП «РГРЭС».