Минздрав ответил на жалобы рязанцев из-за нехватки врачей в поликлинике №2

По словам министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, он вместе с вице-губернатором Игорем Грековым и первым зампредом облдумы Дмитрием Хубезовым осмотрел поликлинику. Они проверили, как разделены потоки людей, пообщались с персоналом.

Минздрав ответил на жалобы рязанцев из-за нехватки врачей в поликлинике №2. По поводу сообщений, опубликованных в соцсетях, проводят проверку, рассказали в оперштабе региона.

По словам министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, он вместе с вице-губернатором Игорем Грековым и первым зампредом облдумы Дмитрием Хубезовым осмотрел поликлинику. Они проверили, как разделены потоки людей, пообщались с персоналом.

«Да, доктора болеют, и нагрузка на медицину в целом сильно возросла. Туда направлены 8 ординаторов РГМУ, которые возьмут на себя значительную часть работы с пациентами», — отметил Прилуцкий.

Кроме того, на поликлинику выделили дополнительно 4 машины из гаража правительства для обслуживания вызовов.

«Что касается конкретных жалоб, мы по каждой из них разберемся и примем меры», — заключил министр.