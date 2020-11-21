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Мэрия предупредила рязанцев об опасности выхода на тонкий лед
Отмечается, что особое внимание следует уделить контролю за детьми при их нахождении на улице и вблизи водоемов. В администрации рассказали, что рыбакам нужно быть осторожными на льду, так как при перепадах температуры это может закончится трагедией.

Мэрия предупредила рязанцев об опасности выхода на тонкий лед. Сообщение появилось на сайте администрации города.

Отмечается, что особое внимание следует уделить контролю за детьми при их нахождении на улице и вблизи водоемов.

В администрации рассказали, что рыбакам нужно быть осторожными на льду, так как при перепадах температуры это может закончится трагедией.