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Госинспекция просит завести уголовное дело после пожара в Касимове
Отмечается, что «одной из причин этого происшествия является заведомая уверенность в безнаказанности у лиц, способных на совершение подобных актов вандализма». В настоящий момент здание находится в собственности Российской федерации, «но фактически памятник не имеет владельца».

После случая в Касимове, где в ночь на 20 ноября сгорел дом Барковых, госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области просит возбудить уголовное дело. Заявление направлено в МО МВД России «Касимовский», сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что «одной из причин этого происшествия является заведомая уверенность в безнаказанности у лиц, способных на совершение подобных актов вандализма».

«Но основной причиной является отсутствие у объекта пользователя. До 2019 года памятник находился в аренде у частной организации. Так как здание пустовало, арендатор получил предписание закрыть окна и двери. Это было сделано. Но, по условиям аренды, он должен был до конца 2021 года привести Дом Барковых в порядок. Ничего не делалось, поэтому договор аренды был расторгнут», — говорится в сообщении.

В настоящий момент здание находится в собственности Российской федерации, «но фактически памятник не имеет владельца».

В инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области отметили, что имеют опыт общения с Росимуществом, на балансе которого и числится исторический объект.

Сейчас госинспекция готовит обращение в Минкультуры России и Росимущество с предложением о передаче памятника на баланс ФГБУК «АУИПИК», «которое является балансодержателем отдельных федеральных объектов культурного наследия».

«Важно, в преддверии зимы, оперативно провести работы по консервации, сохранить от разрушения каменные элементы объекта. Реставраторы выразили готовность за свой счет подготовить соответствующую проектную документацию и провести работы по консервации», — подчеркнули на сайте ведомства.