Знакомые погибшей в Касимовском районе семьи рассказали подробности трагедии

Напомним, в среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Подробностями трагедии, которая произошла в поселке Гусь-Железный Касимовского района 18 ноября, поделились знакомые погибшей на пожаре семьи.

По их словам, эпицентр пожара оказался в комнате, где впоследствии были найдены тела матери и 8-месячного ребенка. Тела главы семейства и 4-летней дочери были обнаружены в коридоре.

«Очевидно, отец пытался спасти девочку, тащил ее к двери, — сообщил собеседник агентства РЗН.инфо. — Вообще в этой истории вопросов больше, чем ответов. Что помешало выскочить, если пожар начался среди бела дня? Почему не пришли на помощь соседи? До приезда пожарных квартиру тушили ведрами жители далеко не близлежащих домов…» Родственники погибших сообщили, что похороны состоятся завтра, 21 ноября.

Напомним, в среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что родственники погибшей касимовской семьи попросили помощи с похоронами.