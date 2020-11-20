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Житель Петербурга убил мужчину, попросившего его надеть маску
Во время ссоры подозреваемый зарезал потерпевшего и скрылся. Мужчину задержали. Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК.

Житель Санкт-Петербурга убил мужчину, который попросил его надеть медицинскую маску. Об этом со ссылкой на полицию передает ТАСС.

Инцидент произошел 17 ноября. Известно, что потерпевший работал замдиректора научного центра. Он возвращался домой с корпоратива на маршрутке, где 40-летний подозреваемый ехал с женщиной. Пара была без масок, поэтому мужчина сделал им замечание.

Завязался конфликт, который продолжился на улице. Во время ссоры подозреваемый зарезал потерпевшего и скрылся. Мужчину задержали, ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК.