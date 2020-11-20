Житель Петербурга убил мужчину, попросившего его надеть маску

Во время ссоры подозреваемый зарезал потерпевшего и скрылся. Мужчину задержали. Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК.

Житель Санкт-Петербурга убил мужчину, который попросил его надеть медицинскую маску. Об этом со ссылкой на полицию передает ТАСС .

Инцидент произошел 17 ноября. Известно, что потерпевший работал замдиректора научного центра. Он возвращался домой с корпоратива на маршрутке, где 40-летний подозреваемый ехал с женщиной. Пара была без масок, поэтому мужчина сделал им замечание.

Завязался конфликт, который продолжился на улице. Во время ссоры подозреваемый зарезал потерпевшего и скрылся. Мужчину задержали, ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК.