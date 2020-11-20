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«Запись на две недели». В соцсети рассказали о нехватке врачей в рязанской поликлинике №2
В сообщении отмечается, что «врачи валятся с ног». В соцсети сообщили, что писать в Минздрав бесполезно.

В соцсети рассказали о нехватке врачей в рязанской поликлинике №2. Об этом сообщили в группе «Рязань».

«Терапевтов один или два, все уволились, часть болеет, оставшиеся работают в три смены. Прием пациентов с температурой идет в одном кабинете с повторными, там человек 30 на небольшом пятачке. Пациенты звонят в ковидный кул-центр, чтобы сдать мазок, им отвечают, что запись на две недели, так что приходите сами. При том, что с температурой вообще обязаны смотреть на дому, но тут просто некому», — рассказали в посте.

Также в сообщении отмечается, что «врачи валятся с ног».

«Дозвониться тоже невозможно — многоканальный телефон часами держит людей на связи, съедает деньги с мобильного, в итоге, все равно не дозваниваешься. Пациент с положительны мазком всего лишь двух недельной давности сидит рядом с остальными. На входе меряют температуру, но прибор явно показывает неверные значения, иначе как объяснить, что на 4 этаже оказались люди, у которых и температура и все признаки ОРВИ», — подчеркнули в сообщении.

Кроме того, сообщается, что писать в Минздрав бесполезно.

«Остается писать в Федеральные органы. Но страшно остаться без поликлиники, как остались без опытных врачей», — заключил автор поста.