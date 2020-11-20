За сутки в Калужской области 314 человек вылечились от коронавируса
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 100 жителей Калужской области.
В Калужской области за последние сутки подтвердили 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 576, сообщили в федеральном оперативном штабе в пятницу, 20 ноября.
Вылечились от коронавируса еще 314 жителей региона. Всего с болезнью справился 11 715 калужан.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших 100 жителей Калужской области.
На лечении остается 2761 человек.