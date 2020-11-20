Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом
Сообщается, что у аллергиков особенное устройство рецептурного аппарата, которое дает им дополнительную защиту от коронавируса. Специалист отмечает, что люди с аллергией имеют низкую восприимчивость к заболеванию, против которого сейчас борется весь мир.
Люди с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина,
Сообщается, что у аллергиков особенное устройство рецептурного аппарата, которое дает им дополнительную защиту от коронавируса.
Специалист отмечает, что люди с аллергией имеют низкую восприимчивость к заболеванию, против которого сейчас борется весь мир.