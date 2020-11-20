СМИ: похититель первоклассника из Владимира хотел вырастить и убить его

Ребенка освободили в доме в деревне Макариха. На след похитителя удалось выйти по переписке в браузере Tor, где мужчина писал, что планирует продержать пленника до 14-летия, после чего — убить.

Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, поиски которого велись с 28 сентября. Ребенка освободили в доме в деревне Макариха, сообщает Лайф , ссылаясь на свои источники.

Также известно, что задержанный за похищение семилетнего мальчика 26-летний мужчина год назад похитил другого ребенка.

По информации издания, год назад он украл сына двоюродной сестры. Тогда врачи диагностировали у него шизофрению, и наказания мужчине удалось избежать. Сообщается, что после этого мужчина решил совершить новое похищение, и мальчик, которого искали с 28 сентября, стал случайной жертвой. Источник издания утверждает, что похититель ребенка не насиловал, но совершал при нем развратные действия.

Лайф также уточняет, что на след похитителя удалось выйти по переписке в браузере Tor, где мужчина писал, что планирует продержать пленника до 14-летия, после чего — убить.