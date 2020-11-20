В субботу в Рязанской области потеплеет до +1 градуса
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального УМВД. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
В субботу, 21 ноября, в Рязанской области потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального УМВД.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -7, -2 градуса, днем -4, +1 градус.