В Скопинском районе снова закрыли придорожное кафе

Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора. Ранее в заведении нашли нарушения, на устранение которых дали несколько дней. На это время кафе временно закрыли.

В селе Гремячка Скопинского района снова закрыли придорожное кафе ИП Олеси Хреновой. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Ранее в заведении нашли нарушения, на устранение которых дали несколько дней. На это время кафе временно закрыли.

Когда установленный срок вышел, оказалось, что нарушения не устранили. Предпринимательницу признали виновной по статье 6.6 КоАП, кафе закрыли на 45 суток.