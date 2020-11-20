В Рязанской области задержали объявленного в розыск угонщика

В Михайловском районе задержали угонщика из Орловской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Нарушителя поймали инспекторы ГИБДД.

В Михайловском районе задержали угонщика из Орловской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

20-летнего молодого человека осудили по статье 166 УК и приговорили к ограничению свободы, однако он скрылся.

Нарушителя поймали инспекторы ГИБДД, его передали инициаторам розыска.