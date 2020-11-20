В Москве закрыли клинику за непредоставление информации о пациентах с COVID-19

Ранее было установлено, что медики взяли анализ у 19 пациентов, чьи результаты показали наличие в крови частиц вируса. Отказавшись предоставить данные проверяющим органам, руководство клиники создало угрожающую ситуацию во время пандемии COVID-19. Деятельность компании приостановлена на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор Москвы закрыл частную клинику «Чайка» за сокрытие данных о положительных тестах на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС.

Работа элитной клиники в «Москва-Сити» на время остановлена, так как специалистам Роспотребнадзора российской столицы не были предоставлены сведения о положительных результатах теста на коронавирус, сообщила сотрудница московского управления ведомства Александра Нормова.

Ранее было установлено, что медики взяли анализ у 19 пациентов, чьи результаты показали наличие в крови частиц вируса. Отказавшись предоставить данные проверяющим органам, руководство клиники создало угрожающую ситуацию во время пандемии COVID-19. Деятельность компании приостановлена на срок до 90 суток.