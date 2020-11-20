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В Курске заработал первый межрегиональный Центр управления сетями
В зоне ответственности нового ЦУС сейчас — сетевые объекты области. В перспективе он также будет управлять электросетями Орловской области. Всего в этих регионах проживает более 1,8 млн человек.

В Курске заработал первый межрегиональный Центр управления сетями. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье».

В зоне ответственности нового ЦУС сейчас — сетевые объекты области. В перспективе он также будет управлять электросетями Орловской области. Всего в этих регионах проживает более 1,8 млн человек. Максимальная потребляемая мощность — свыше 1 ГВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока современной атомной электростанции. Возможно расширение зоны ответственности на другие регионы ЦФО и классы напряжения.

Главная особенность центра — работа на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11, который обрабатывает свыше 75 000 сигналов в секунду. Диспетчер управляет коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получает информацию о любых нарушениях. Обеспечена возможность оперативной связи со 100% бригад.

Важный помощник — электронный журнал, в котором автоматически фиксируются все значимые события. Также в распоряжении специалистов находятся геоинформационная система (ГИС) и метеопортал. В случае сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на каком-либо объекте можно получить дополнительные сведения при помощи системы охранно-технологического видеонаблюдения.

Все взаимодействие с потребителями построено на базе контакт-центра (площадки расположены в Белгороде и Иваново). На постоянной связи — 110 операторов (при необходимости их число может быть увеличено до 600). Все обращения регистрируются в системе, чтобы диспетчер мог в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

«Современные программные продукты дают диспетчерам полный инструментарий для наблюдения и контроля за состоянием сети, оперативных переключений и организации работы бригад для быстрого устранения нарушений. Внедренные отечественные решения не только соответствуют современным требованиям, но и превосходят по функционалу лучшие мировые аналоги. При этом обеспечивается самый высокий уровень информационной безопасности», — отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

«Все, что делается в рамках программы цифровой трансформации, делается исключительно в интересах потребителей. Эта основная задача группы „Россети“. Основной эффект МЦУС — это, прежде всего, обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения. А в случае, если технологическое нарушение все-таки произошло — оперативная, в моменте, ликвидация любой ситуации, которая может привести к обесточиванию. Все эти функции базово выполняет оперативно-информационный комплекс. Мы, „Россети Центр“, как исполнители этой программы, очень дорожим и гордимся возможностью реализации таких важных, значимых проектов», — прокомментировал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.