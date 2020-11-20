В Китае назвали Кадырова будущим преемником Путина

Отмечается, что этот политический деятель смог бы «поставить на колени» Соединенные Штаты Америки. Так, в Китае уверенны, что достойной и более жесткой заменой Путину стал бы глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В Китае назвали российского лидера, который бы превзошел текущего президента России Владимира Путина, пишет «Лента. ру».

Отмечается, что этот политический деятель смог бы «поставить на колени» Соединенные Штаты Америки. Так, в Китае уверенны, что достойной и более жесткой заменой Путину стал бы глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Журналисты отмечают, что этот претендент на должность президента России является относительным «новичком» в политике, однако в КНР считают, что именно он мог бы оказать должное влияние на своего главного «соперника» на мировой политической арене.