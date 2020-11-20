В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час. Автором инициативы стал единоросс, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.
Депутат рассказал Агентству городских новостей «
«Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил депутат.
В настоящее время за превышение установленной скорости движения на величину более 20 километр в час, но не более 40 километр в час водителей штрафуют на 500 рублей.