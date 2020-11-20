В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час

Автором инициативы стал единоросс, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. В настоящее время за превышение установленной скорости движения на величину более 20 километр в час, но не более 40 километр в час водителей штрафуют на 500 рублей.

В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час. Автором инициативы стал единоросс, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

Депутат рассказал Агентству городских новостей « Москва », что самым большим фактором во всех ДТП является превышение скорости. Если отменить дельту 20 километр в час и начать наказывать при превышении даже на один километр в час, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах, считает Васильев.

«Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил депутат.

В настоящее время за превышение установленной скорости движения на величину более 20 километр в час, но не более 40 километр в час водителей штрафуют на 500 рублей.