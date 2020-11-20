У жителя Обнинска похитили и сожгли машину
Подозреваемый рассказал, что собирался разобрать на запчасти угнанный автомобиль и продать их. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Калужской области 21-летний молодой человек угнал и сжег автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что злоумышленник угнал припаркованную во дворе машину, соединив провода зажигания, и поехал кататься с другом. После чего подозреваемый решил спрятать машину в лесополосе у реки, но она застрял.
Тогда молодой человек решил скрыть следы преступления и поджег автомобиль. Сумма ущерба составила 29 000 рублей.
Подозреваемый рассказал, что собирался разобрать на запчасти угнанный автомобиль и продать их. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».