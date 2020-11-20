Скончался заместитель главного врача Чучковской больницы

Ему был 61 год. Известно, что медик умер после тяжелой болезни.

В пятницу, 20 ноября, скончался заместитель главного врача Чучковской больницы Владимир Кондрашов, пишет ИД «Пресса».

Ему был 61 год. Известно, что медик умер после тяжелой болезни.

Работать Владимир Кондрашов начал в 1980 году, в должности медбрата в БСМП в Рязани. В 1983 году проходил ординатуру в ОКБ в Канищеве, затем работал в больнице №5.

С июня 1985 года в течение 10 лет он был главврачом районной больницы. Затем стал заместителем и получил первую квалификационную категорию по специальности «анестезиолог».