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Сасовца задержали за кражу ограды с кладбища
Мужчина повез похищенное на ближайший пункт приема вторсырья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).

Сасовца задержали за кражу ограды с кладбища, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские остановили водителя на мотоблоке для проверки документов. Стражи порядка заметили, что в прицепе находится железная труба, испачканная свежей землей. Опертивники остмотрели прицеп и увидели металлическую могильную ограду.

Выяснилось, что 62-летний сасовец выкопал на местном кладбище металлическое ограждение могилы. После мужчина повез похищенное на ближайший пункт приема вторсырья.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).