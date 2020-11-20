Рязанской области выделили деньги на выплаты медикам, работающим в пандемию

Предложение о выделении дополнительных средств одобрили 20 ноября. Регион получит 35 миллионов 610 тысяч рублей

Рязанской области выделили деньги на выплаты медикам, работающим в пандемию COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам депутата, предложение о выделении дополнительных средств одобрили 20 ноября. Регион получит 35 миллионов 610 тысяч рублей

«Рязанские медработники достойно справляются с новым вызовом, с честью выполняют свой профессиональный долг. И стимулирующие выплаты для них сейчас являются хорошей поддержкой», — отметил губернатор Николай Любимов.