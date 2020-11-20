\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.01 -0.25 21/11
ЦБ EUR 90.26 -0.09 21/11
Нал. USD 75.91 / 77.15 19:01
Нал. EUR 90.11 / 90.65 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
3 741
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
17 544
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
39 818
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
44 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанской области выделили деньги на выплаты медикам, работающим в пандемию
Предложение о выделении дополнительных средств одобрили 20 ноября. Регион получит 35 миллионов 610 тысяч рублей

Рязанской области выделили деньги на выплаты медикам, работающим в пандемию COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам депутата, предложение о выделении дополнительных средств одобрили 20 ноября. Регион получит 35 миллионов 610 тысяч рублей

«Рязанские медработники достойно справляются с новым вызовом, с честью выполняют свой профессиональный долг. И стимулирующие выплаты для них сейчас являются хорошей поддержкой», — отметил губернатор Николай Любимов.