Рязанский радиоуниверситет пригласил абитуриентов на курсы по подготовке к ЕГЭ
Курсы платные. Занятия по одному предмету проводятся раз в неделю с 16:00 до 19:00. Справки по телефону +7 (4912) 72-04-26.
Рязанский радиоуниверситет имени Уткина пригласил абитуриентов 2021 года на курсы по подготовке к ЕГЭ.
Занятия проводятся по предметам:
математика;
физика;
русский язык;
обществознание;
информатика;
иностранный язык (английский).
Курсы по одному предмету проводятся раз в неделю с 16:00 до 19:00, стоимость за один предмет — 10 200 рублей.
Чтобы записаться на курсы, нужно:
заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных,
таблицу реквизитов для договора;
выслать заполненные документы на электронную почту подготовительных курсов pkrgrtu@yandex.ru:
дождаться сообщения о готовности договора;
приехать в главный корпус РГРТУ по адресу улица Гагарина 59/1 (правое крыло, кабинет 1) и подписать договор. При себе иметь паспорт родителя/законного представителя, паспорт слушателя, 1 фотографию слушателя 3×4, заявление и согласие на обработку персональных данных в бумажном виде;
оплатить обучение на курсах, предоставить копию платежного