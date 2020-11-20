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Рязанский радиоуниверситет пригласил абитуриентов на курсы по подготовке к ЕГЭ
Курсы платные. Занятия по одному предмету проводятся раз в неделю с 16:00 до 19:00. Справки по телефону +7 (4912) 72-04-26.

Рязанский радиоуниверситет имени Уткина пригласил абитуриентов 2021 года на курсы по подготовке к ЕГЭ.

Занятия проводятся по предметам:

  • математика;
  • физика;
  • русский язык;
  • обществознание;
  • информатика;
  • иностранный язык (английский).

Курсы по одному предмету проводятся раз в неделю с 16:00 до 19:00, стоимость за один предмет — 10 200 рублей.

Чтобы записаться на курсы, нужно:

  • заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных,
  • таблицу реквизитов для договора;
  • выслать заполненные документы на электронную почту подготовительных курсов pkrgrtu@yandex.ru:
  • дождаться сообщения о готовности договора;
  • приехать в главный корпус РГРТУ по адресу улица Гагарина 59/1 (правое крыло, кабинет 1) и подписать договор. При себе иметь паспорт родителя/законного представителя, паспорт слушателя, 1 фотографию слушателя 3×4, заявление и согласие на обработку персональных данных в бумажном виде;
  • оплатить обучение на курсах, предоставить копию платежного
  • документа.

Образцы и бланки документов можно скачать здесь.

Справки по телефону +7 (4912) 72-04-26.