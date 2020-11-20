Рязанский радиоуниверситет пригласил абитуриентов на курсы по подготовке к ЕГЭ

Курсы платные. Занятия по одному предмету проводятся раз в неделю с 16:00 до 19:00. Справки по телефону +7 (4912) 72-04-26.

Рязанский радиоуниверситет имени Уткина пригласил абитуриентов 2021 года на курсы по подготовке к ЕГЭ.

Занятия проводятся по предметам:

математика;

физика;

русский язык;

обществознание;

информатика;

иностранный язык (английский).

Курсы по одному предмету проводятся раз в неделю с 16:00 до 19:00, стоимость за один предмет — 10 200 рублей.

Чтобы записаться на курсы, нужно:

заполнить заявление, согласие на обработку персональных данных,

таблицу реквизитов для договора;

выслать заполненные документы на электронную почту подготовительных курсов pkrgrtu@yandex.ru :

: дождаться сообщения о готовности договора;

приехать в главный корпус РГРТУ по адресу улица Гагарина 59/1 (правое крыло, кабинет 1) и подписать договор. При себе иметь паспорт родителя/законного представителя, паспорт слушателя, 1 фотографию слушателя 3×4, заявление и согласие на обработку персональных данных в бумажном виде;

оплатить обучение на курсах, предоставить копию платежного

документа.

Образцы и бланки документов можно скачать здесь .