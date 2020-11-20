Рязанская область присоединится к марафону Ночной лиги

В воскресенье, 22 ноября, состоится «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы пройдут выставочные и регулярные матчи, посвященные началу десятого сезона.

В воскресенье, 22 ноября, состоится «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы пройдут выставочные и регулярные матчи, посвященные началу десятого сезона.

В 15:00 матчем между командой «РВВДКУ» и командой «Автоимпорт», выступающими в «Лиге надежды» к Марафону присоединится Рязанская область.

Среди почетных гостей — министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, региональный представитель НХЛ, президент федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.