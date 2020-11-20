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Рязанцам предложили поддержать #ЩедрыйВторник
Это всемирный день благотворительности, участники которого собирают средства в пользу организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети. #ЩедрыйВторник — это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ.

Минэкономразвития России предложило рязанским предпринимателям поддержать общественную инициативу #ЩедрыйВторник, которая пройдет в 1 декабря. Это всемирный день благотворительности, участники которого собирают средства в пользу организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети. #ЩедрыйВторник — это открытая платформа для сотрудничества некоммерческих организаций (НКО), бизнеса, СМИ, местных сообществ.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

Организатором проекта в России выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», российская НКО, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований.

Минэкономразвития России планирует организовать для сотрудников ведомства следующие акции: сбор товаров в пользу пожилых людей, а также детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях, акцию безвозмездного донорства крови, сбор вещей, бывших в употреблении и лекцию об экологическом поведении.