Рязанца осудят за разбой в магазине

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. ​

Рязанца осудят за разбой в магазине, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что инцидент произошел 18 октября на улице Сельских Строителей. 41-летний мужчина пришел в магазин, опустошил прямо там бутылку спиртного и закусил шоколадкой. После этого он попытался уйти.

Кассиры потребовали заплатить за товары, но рязанец схватил еще одну бутылку с витрины, разбил ее и стал угрожать продавцам осколком. На место прибыли росгвардейцы, они задержали нарушителя и передали его полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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