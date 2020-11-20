Против трех лжесвидетелей дела Ефремова возбудили уголовные дела

По словам адвоката Александра Добровинского, решение полиции возбудить дела против трех лжесвидетелей было ожидаемым. Он рассказал, что помогло вывести лжецов на чистую воду.

Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы пострадавших, прокомментировал ФАН решение полиции.

По словам Добровинского, решение полиции возбудить дела против трех лжесвидетелей было ожидаемым. Он рассказал, что помогло вывести лжецов на чистую воду.

«Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», — заявил юрист.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.