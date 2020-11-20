Против трех лжесвидетелей дела Ефремова возбудили уголовные дела

Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы пострадавших,
По словам Добровинского, решение полиции возбудить дела против трех лжесвидетелей было ожидаемым. Он рассказал, что помогло вывести лжецов на чистую воду.
«Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», — заявил юрист.
22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.