Правительство ликвидирует Роспечать

Изменение структуры — это часть оптимизации системы госуправления. Реформа начнется 1 января и продлится три месяца.

Правительство намерено ликвидировать два федеральных агентства — связи Россвязь и печати и массовых коммуникаций Роспечать. Об этом со ссылкой на источники передает РБК .

Сообщается, что полномочия упраздняемых ведомств передадут в Минцифры.

Изменение структуры — это часть оптимизации системы госуправления. Реформа начнется 1 января и продлится три месяца. За это время в министерствах и их территориальных подразделениях планируют сократить соответственно 5 и 10 процентов должностей чиновников, в основном за счет вакансий.